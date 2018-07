Panama Papers: le premier ministre maltais blanchi

La Valette — Le premier ministre maltais, Joseph Muscat, a annoncé dimanche qu’une enquête de la justice sur les Panama Papers avait permis de blanchir son nom et celui de ses proches de toutes allégations de transactions douteuses. Le rapport de 1500 pages a été remis samedi au ministre de la Justice après plus d’une année d’enquête. L’épouse de M. Muscat, son chef de cabinet et son ministre de l’Énergie, notamment, étaient soupçonnés de détenir des comptes offshore, révélations faites dans le cadre du scandale des Panama Papers. Le gouvernement de M. Muscat a par le passé été pollué par des soupçons de corruption. Beaucoup de ces accusations ont été mises au jour par la journaliste Daphné Caruana Galizia, tuée par une voiture piégée en 2017.