La droite espagnole se choisit un nouveau chef

Madrid — Éprouvé après la chute de Mariano Rajoy début juin, le Parti populaire espagnol a élu samedi comme nouveau chef Pablo Casado. Ce député de 37 ans sera le candidat de la formation conservatrice aux prochaines législatives, prévues au plus tard en 2020. Les grands électeurs du PP ont largement placé en tête Casado (1701 voix) devant Soraya Saenz de Santamaria, ex-bras droit de Rajoy (1250 voix) qui incarnait la continuité. La désignation de Casado pour remplacer Mariano Rajoy, 63 ans, est un virage à droite et un changement générationnel pour le parti conservateur, qui reste le premier parti au Parlement même s’il n’est plus au pouvoir depuis la chute de Rajoy, le 1er juin, coulé par la condamnation de son parti dans un mégaprocès pour corruption.