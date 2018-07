L’homme empoisonné au Novitchok a quitté l’hôpital

Londres — L’un des deux Britanniques empoisonnés au Novitchok, Charlie Rowley, est sorti de l’hôpital de Salisbury où il était soigné depuis le 30 juin, a annoncé l’hôpital vendredi. Sa compagne, Dawn Sturgess, 44 ans, également victime de l’agent innervant, n’a toutefois pas survécu. La directrice des soins infirmiers de l’hôpital situé dans le sud-ouest de l’Angleterre a souligné que « Charlie ne pose aucun risque pour le public », ayant été « décontaminé ». Début mars, un ex-agent double russe, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés au Novitchok à Salisbury, un acte attribué par Londres à Moscou, qui avait nié toute implication. L’affaire avait déclenché une crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux, et une vague d’expulsions croisées de diplomates.