Lisbonne et Madrid se partagent des migrants à la demande de l’Italie

Photo: Jorge Guerrero Agence France-Presse

Rome — Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a assuré dimanche soir que l’Espagne et le Portugal prendraient chacun 50 migrants sur les 450 se trouvant dans les eaux italiennes, à l’instar de la France, de Malte et de l’Allemagne. « Même l’Espagne et le Portugal prendront chacun 50 migrants, comme l’ont déjà fait la France, l’Allemagne et Malte », a twitté M. Conte. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne avait annoncé avoir accepté, à la demande de l’Italie, de prendre en charge 50 des 450 migrants. « C’est ça la solidarité et la responsabilité que nous avons toujours demandées à l’Europe et qui maintenant […] commence à devenir réalité », a réagi M. Conte après l’annonce de Berlin. Depuis samedi matin, les deux navires militaires sur lesquels les 450 migrants partis de Libye ont été transbordés sont près des côtes siciliennes, dans l’attente d’une solution définitive qui pourrait être proche après l’accord de cinq pays de prendre 250 migrants.