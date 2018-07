L’Espagne, nouveau point d’arrivée des migrants?

Berlin — L’Espagne pourrait devenir le nouveau point d’arrivée de choix pour les migrants venant d’Afrique alors que d’autres routes sont en train de se fermer, a prévenu dimanche le chef de Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes, Fabrice Leggeri. Il a souligné que quelque 6000 immigrants avaient débarqué sur les côtes espagnoles pour le seul mois de juin, presque autant que pour les six premiers mois de l’an dernier. Alors que la route depuis la Libye est de plus en plus difficile par l’augmentation des patrouilles des gardes-côtes libyens, de plus en plus d’émigrants tentent la traversée vers l’Espagne à partir du Maroc. S’ils restent pour l’instant les principaux points d’arrivée des migrants, la Grèce et l’Italie enregistrent des diminutions très nettes depuis deux ans.