Nicaragua: le dialogue compromis après des violences meurtrières

Diriamba — La reprise du dialogue lundi au Nicaragua semble compromise, au lendemain de violences ayant causé la mort d’au moins 14 personnes dans le sud-ouest du pays lors d’affrontements entre forces gouvernementales et opposants au président Daniel Ortega. Vendredi, l’Église catholique, qui fait office de médiatrice, avait annoncé une reprise du dialogue lundi entre le gouvernement et l’opposition alors que le pays est secoué depuis avril par une vague de contestation exigeant le départ du président. Mais cette nouvelle tentative, qui suit plusieurs rencontres sans résultat, semble incertaine après la violente incursion des forces antiémeutes et des paramilitaires dans les villes de Diriamba et Jinotepe pour démanteler des barrages érigés par des opposants. La vague de protestation contre le président et son épouse, Rosario Murillo, a déjà fait quelque 250 morts et près de 2000 blessés.