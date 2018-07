Le secrétaire d'État au Brexit David Davis démissionne

La première ministre britannique Theresa May a remercié « chaleureusement » dans la nuit de dimanche à lundi le ministre du Brexit David Davis, qui a démissionné sur fond de désaccord avec Mme May sur la relation commerciale post-Brexit avec l’UE.



Dans une lettre adressée à David Davis, la première ministre a salué sa contribution « à certaines des législations les plus importantes pour des générations ». David Davis a justifié sa démission dans un courrier adressé à Theresa May où il déclare que « l’intérêt national exige un ministre du Brexit qui croie fermement en votre approche, et pas seulement un conscrit réticent ».