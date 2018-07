Autre nuit de tensions à Nantes

Paris — La ville de Nantes, dans l’ouest de la France, a connu une troisième nuit de tensions, alors que des dizaines de voitures ont été incendiées pour protester contre la mort d’un automobiliste qui tentait apparemment d’éviter un contrôle d’identité de la police. Contrairement aux nuits précédentes, toutefois, aucun affrontement entre la police et les manifestants n’a été signalé durant la nuit de vendredi. Les médias français ont rapporté qu’une cinquantaine de voitures avaient été incendiées. Jeudi soir, des centaines de personnes ont marché silencieusement pour protester contre la mort de l’automobiliste de 22 ans, abattu par la police. Sa mort a donné lieu plus tôt cette semaine à deux nuits de violence à Nantes : des manifestants ont affronté la police antiémeute, brûlé des voitures et mis le feu à des magasins. Les autorités affirment que le conducteur, qui a été atteint d’une seule balle, était recherché par la police depuis un an en vertu d’un mandat d’arrêt pour vol.