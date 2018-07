Deux Britanniques exposés au même poison que dans l’affaire Skripal

Photo: Geoff Caddick Agence France-Presse

Amesbury — Quatre mois après l’empoisonnement d’un ex-agent russe et de sa fille au Novitchok à Salisbury, deux Britanniques retrouvés samedi dans un état critique à une quinzaine de kilomètres de cette ville du sud-ouest de l’Angleterre ont été exposés au même agent innervant, a annoncé mercredi la police. La police antiterroriste a repris les rênes de l’enquête après l’identification par le laboratoire militaire de Porton Down de la nature de la substance, un agent neurotoxique de conception soviétique. Les victimes, Charlie Rowley et Dawn Sturgess, avaient été retrouvées samedi dans une habitation d’un quartier résidentiel d’Amesbury. La police s’est voulue rassurante en affirmant que le risque pour le public restait « faible ».