Espagne: transfèrements de six indépendantistes catalans incarcérés

Madrid — Six des neuf dirigeants indépendantistes catalans emprisonnés vont être transférés vers des prisons catalanes, a annoncé lundi le nouveau gouvernement espagnol, signe de sa volonté d’apaiser les tensions. Les noms des indépendantistes concernés n’ont pas été dévoilés. Poursuivis pour rébellion pour leur rôle dans la proclamation d’indépendance du 27 octobre, les indépendantistes sont en détention provisoire. L’annonce de ces premiers transfèrements intervient une semaine avant une réunion à Madrid entre le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et le président indépendantiste catalan, Quim Torra, le 9 juillet. Les trois autres inculpés en détention seront transférés plus tard, a aussi fait savoir le ministère.