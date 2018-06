Emmanuel chez François

Cité du Vatican — Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré mardi matin longuement le pape François. Le président Macron, éduqué dans un lycée jésuite, et le pape argentin, de l’ordre des Jésuites, ont parlé de la laïcité, du dialogue interreligieux, du changement climatique, ainsi que de « sujets sociétaux », a précisé la présidence française, évoquant un « échange très libre et très intense ». M. Macron est ressorti du palais pontifical au bout de 57 minutes, le plus long entretien jamais accordé par le pape argentin à un chef d’État ou de gouvernement. Le président français a posé la main sur l’épaule du pape dans un geste étonnamment complice et les deux hommes se sont embrassés sur les deux joues.