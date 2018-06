Le «Lifeline» pourra accoster à Malte

Photo: Felix Weiss Mission Lifeline e. V. Agence France-Presse

La Valette — Le navire humanitaire Lifeline, qui attendait depuis une semaine un port pour l’accueillir, pourra finalement accoster à Malte, et six pays européens — dont l’Italie et la France — ont accepté de prendre en charge les 233 migrants qu’il transporte, selon les dirigeants italien et français. « Je viens d’avoir le premier ministre Muscat au téléphone : le navire de l’ONG Lifeline accostera à Malte », a déclaré le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, dans un communiqué, ajoutant que « l’Italie accueillera une partie des migrants ». Il n’a pas précisé quand le navire sera autorisé à accoster à Malte ni combien de migrants l’Italie prendra à sa charge. Malte a accepté d’accueillir le Lifeline, bloqué depuis des jours au large de ses côtes et que l’Italie avait refusé, avec un accord pour répartir les migrants parmi des pays membres volontaires. Parmi eux figure aussi le Portugal.