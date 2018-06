Une camionnette défonce la façade du journal néerlandais «De Telegraaf»

Une camionnette a délibérément foncé très tôt mardi matin à Amsterdam dans la façade des bureaux d’un des principaux groupes de presse néerlandais avant de prendre feu, sans faire de victime, a annoncé la police.

« Ce matin vers 4 h, une camionnette de livraison a foncé dans la façade du siège social d’un groupe de presse » à Amsterdam, a tweeté la police.

Vanochtend is rond 04.00 uur een bestelauto tegen de gevel van een uitgeverij gereden aan de Basisweg in #Amsterdam waarbij brand is ontstaan. Politie stelt onderzoek in. Opzet wordt vermoed. Niemand gewond. Bestuurder spoorloos. pic.twitter.com/a8q24rCUJI