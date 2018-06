L’UE joue sa survie, dit Salvini

Berlin — Le ministre italien de l’Intérieur juge, dans un entretien à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, que l’existence même de l’UE est en jeu d’ici à un an, au moment où les Européens se déchirent sur les migrants. « C’est dans l’année à venir que se décidera si l’Europe unifiée va ou non continuer à exister », a affirmé Matteo Salvini, qui dirige aussi la Ligue (extrême droite), dans le magazine à paraître samedi. Ce sont notamment les négociations budgétaires européennes et les élections européennes qui auront lieu en 2019 qui vont déterminer « si tout ceci a encore un sens », selon des extraits de l’interview diffusés par avance vendredi.