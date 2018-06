Mini-sommet européen sur la question migratoire

Bruxelles — Une dizaine de pays européens vont se réunir dimanche à Bruxelles lors d’un mini-sommet avec l’intention, selon des fuites parues dans la presse, de durcir fortement la politique d’immigration dans l’UE. Des propositions contraignantes pourraient être prises, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières de l’UE, selon un projet de conclusion envoyé aux capitales européennes et qu’ont publié les quotidiens allemands Handelsblatt et Süddeutsche Zeitung. Sur le plan intérieur, des contrôles d’identité seront effectués dans les aéroports et les gares ferroviaires et routières.