McDonald’s abolit les pailles de plastique au Royaume-Uni

New York — Le mastodonte américain McDonald’s a annoncé vendredi la disparition prochaine des pailles de plastique dans tous ses restaurants du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Ces pailles seront remplacées par des pailles de papier. Le géant mettra également à l’essai une alternative dans ses restaurants américains plus tard cette année.

La chaîne de hamburgers et d’autres entreprises de restauration rapide font face à une pression croissante des clients et des militants écologistes pour qu’ils cessent d’utiliser des pailles en plastique qui peuvent se retrouver dans l’océan et nuire aux tortues, aux oiseaux et aux autres animaux marins.

Les pailles en papier, contrairement aux pailles en plastique, se désagrègent dans l’environnement.

McDonald’s a refusé de dire quel type de paille sera testé aux États-Unis, indiquant seulement que ce serait une « solution renouvelable ». Il compte plus de 14 000 restaurants aux États-Unis, contre environ 1360 au Royaume-Uni et en Irlande.

La société va commencer à éliminer progressivement les pailles en plastique dans ses restaurants au Royaume-Uni et en Irlande en septembre et compléter le changement l’année prochaine. Elle prévoit également de tester des alternatives aux pailles plastiques dans ses restaurants en France, en Suède et en Norvège.