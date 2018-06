Un an après l’incendie de la Tour Grenfell, Londres se recueille

Minute de silence, écharpes vertes et lâcher de colombes : le Royaume-Uni commémore jeudi l’incendie de la tour Grenfell de Londres, qui avait coûté la vie à 71 personnes il y a un an.

Le 14 juin 2017, le feu s’était déclenché en pleine nuit dans la cuisine d’un appartement du quatrième étage, à partir d’un réfrigérateur défectueux. Les flammes avaient rapidement dévoré l’immeuble de 24 étages et les habitants du quartier avaient vu, impuissants, des dizaines de ses résidents rester prisonniers du brasier.

Écharpe verte sur les épaules, des familles endeuillées, des habitants et des membres d’associations ainsi que la conservatrice Elizabeth Campbell, chef du conseil de Kensington and Chelsea, gestionnaire de la tour, ont pris place peu avant 11 h (6 h à Montréal), dans l’église St Helen de Londres pour une « célébration du souvenir ».

« C’est une occasion de se rassembler, de prier ensemble », a souligné auprès de l’AFP Graham Tomlin, l’évêque de Kensington. « Beaucoup de gens sont toujours en deuil, tentent de se rétablir. Ils cherchent des réponses, réclament justice. Mais il y a aussi du positif, cette communauté est extrêmement résiliente ».

Autour de l’autel ont été disposés de grands coeurs verts, la couleur retenue pour symboliser la tragédie, ornés des mots « Grâce », « Humanité », « Force » et « Unité ». Les noms des 71 victimes et du bébé mort-né à la suite de l’incendie ont été lus au cours de l’office, l’assistance répondant à chaque fois : « Pour toujours dans nos coeurs ».

La célébration a été marquée par une minute de silence à midi (7 h à Montréal), également observée au Parlement britannique et jusqu’en Russie, sur le site d’entraînement de l’équipe d’Angleterre de football, qui prépare la Coupe du monde.

Après la cérémonie, un lâcher de colombes et une procession jusqu’à la tour étaient organisés. D’autres rassemblements devaient se tenir dans l’après-midi, avant une marche silencieuse à 19 h (18 h GMT).

« Tous les souvenirs reviennent, a témoigné Jane Lanyero, membre d’une association de soutien. Il y a de l’espoir mais aussi de la frustration. Si peu de choses ont été faites pour les victimes ».

Réaction insuffisante

La première ministre Theresa May a reconnu que la réponse officielle apportée après la catastrophe n’avait pas été à la hauteur des attentes.

« La réaction n’a pas été suffisante, dès le début, c’est évident, a-t-elle dit au média en ligne Grenfell Speaks. Je ne sais pas pourquoi cela a pris si longtemps ».

Les commémorations ont débuté dès mercredi soir, avec une veillée non loin de la carcasse carbonisée de la tour, qui a récemment été couverte de grandes bâches blanches.

« Nous voulions un moment privé pendant lequel nous pourrions recréer l’esprit communautaire dont nous sommes si fiers », a déclaré Samia Badani, la coprésidente d’un conseil représentant un millier de familles.

Les habitants ont déployé banderoles et t-shirts imprimés avec des slogans exigeant que justice soit faite après l’incendie le plus meurtrier qu’ait connu le Royaume-Uni depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Je pensais que le temps ferait son oeuvre, mais le temps n’a rien fait », a déclaré Chris Imafidon, 50 ans, qui a fait connaissance de six familles endeuillées par la catastrophe à travers ses activités de bénévolat dans le domaine éducatif.

« Cela ranime les souvenirs de cette nuit-là, parce que nous sommes tous à nouveau dans la rue. Je vois les mêmes visages », a-t-il ajouté au milieu de dizaines d’autres personnes qui ont pris part ensemble à un dîner.

Illuminations nocturnes

La tour elle-même porte à son sommet de grands coeurs verts et les mots : « Grenfell pour toujours dans nos coeurs ». Elle a été illuminée de vert dans la nuit, comme d’autres tours du quartier et le bureau de Theresa May à Downing Street.

Au total, 203 ménages ont perdu leur logement dans l’incendie. Parmi eux, 83 ont déménagé vers un logement pérenne, le reste vivant encore à l’hôtel ou dans des hébergements provisoires.

Une enquête publique est en cours pour déterminer si l’incendie aurait pu être évité. Les habitants avaient alerté à plusieurs reprises la municipalité du très cossu quartier de Kensington et Chelsea, gestionnaire de la tour, lui exprimant leurs craintes concernant la sécurité.