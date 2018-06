Espagne: le ministre de la Culture démissionne

Madrid — Le ministre de la Culture espagnol, Maxim Huerta, a démissionné mercredi, une semaine après sa nomination à la suite de révélations sur ses déboires passés avec le fisc, un premier coup dur pour le tout nouveau gouvernement du socialiste Pedro Sanchez. Maxim Huerta, écrivain, journaliste et ancien animateur télé, est devenu, selon les médias espagnols, le ministre au mandat le plus bref depuis le retour de la démocratie en Espagne en 1977. Devant la presse, Maxim Huerta a annoncé sa démission tout en clamant son innocence. « J’ai payé cette amende deux fois, la première auprès du ministère des Finances […] et je la paye maintenant une deuxième fois, ici, en étant conscient que l’innocence ne vaut rien devant cette meute. »