Athènes accepte le nom «Macédoine du Nord» pour son voisin

Photo: Robert Atanasovski Agence France-Presse

Athènes — Ce sera « République de Macédoine du Nord » : Athènes et Skopje sont finalement arrivés mardi à un accord sur le nom de la Macédoine, après une querelle de 27 ans, rendant possible un déblocage de l’adhésion de la petite ex-République yougoslave à l’UE et à l’OTAN. Au terme d’un marathon diplomatique entamé l’an dernier qui a été conclu lundi et mardi lors de deux entretiens téléphoniques, les premiers ministres, Alexis Tsipras et Zoran Zaev, ont pu annoncer l’accord au centre duquel se trouve le nouveau nom. Skopje accepte de modifier sa Constitution, en échange de la possibilité de garder le nom de Macédoine assorti d’une référence géographique. Depuis l’indépendance de l’ancienne République yougoslave en 1991, la question du nom de la Macédoine a été un âpre sujet de discussion.