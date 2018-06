L’Espagne accepte d’accueillir l’«Aquarius» et ses 629 réfugiés

Madrid — L’Espagne a accepté d’accueillir le navire transportant les 629 migrants secourus au large de la Libye, dont le sort était l’enjeu d’un bras de fer entre Malte et l’Italie, a annoncé lundi le gouvernement de Pedro Sanchez.

« Le président du gouvernement Pedro Sanchez a donné des instructions pour que l’Espagne honore les engagements internationaux en matière de crise humanitaire et a annoncé qu’elle accueillerait dans un port espagnol le navire Aquarius dans lequel se trouvent plus de 600 personnes abandonnées à leur sort en Méditerranée », indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

« Il est de notre obligation d’aider à éviter une catastrophe humanitaire et d’offrir un “port sûr” à ces personnes », ajoute le communiqué, en précisant que le port de Valence avait été choisi comme destination de l’Aquarius.

Navire affrété par l’ONG française SOS Méditerranée et se trouvant en attente au large de Malte, l’Aquarius était, avant l’annonce de M. Sanchez, au centre d’un bras de fer entre la petite île méditerranéenne et l’Italie qui ont décidé tous deux de fermer leurs ports malgré les appels internationaux à accueillir ces migrants.

Lundi, le premier ministre maltais Joseph Muscat a remercié l'Espagne pour son geste et a annoncé que son pays ravitaillerait le navire.

« Malte va envoyer des ravitaillements frais au navire. Il faudra s’asseoir et discuter sur la manière de prévenir à l’avenir ce genre d’événement. C’est une question européenne », a écrit M. Muscat sur Twitter.

