Pourquoi les militaires ne sont-ils pas intervenus au Bataclan?

Paris — Pourquoi des militaires présents près de la salle de spectacle du Bataclan à Paris lors des attentats du 13 novembre 2015 n’ont-ils pas eu le droit d’intervenir ? Dénonçant l’absence de réponse « précise », des victimes et familles ont décidé de porter plainte. Cet aspect de la soirée sanglante pendant laquelle un commando djihadiste a tué 130 personnes à Paris et dans sa banlieue — dont 90 au Bataclan — indigne depuis près de trois ans victimes et familles de victimes. Faute de réponse satisfaisante, une trentaine de victimes et de proches ont décidé de déposer plainte vendredi à Paris « contre X pour non-assistance à personne en péril », ont annoncé leurs trois avocats. Cette démarche vise à faire ouvrir une enquête pour que « l’État clarifie les missions de l’opération Sentinelle ». Cette opération de surveillance, menée par des militaires, a été créée après les attentats de l’Hyper Cacher et Charlie Hebdo en janvier 2015.