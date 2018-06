Le premier gouvernement populiste en Italie prête serment

Rome — Le premier gouvernement d’alliance entre un jeune mouvement populiste et un parti d’extrême droite a prêté serment vendredi à Rome, sous la direction de Giuseppe Conte, un juriste complètement novice en politique à qui il appartient maintenant de mettre en oeuvre une politique antiaustérité et sécuritaire. M. Conte a prêté serment le premier sous les ors du Quirinal, le palais de la présidence à Rome. L’ont suivi immédiatement après les deux hommes forts de ce gouvernement populiste, le premier dans un pays fondateur de l’Union européenne : Matteo Salvini, 45 ans, patron de la Ligue (extrême droite), et Luigi Di Maio, 31 ans, chef de file du Mouvement cinq étoiles (M5S, antisystème). MM. Di Maio et Salvini deviennent vice-premiers ministres, le premier chargé du Développement économique et du Travail, et le second de l’Intérieur. Leur « gouvernement du changement » défend aussi bien la rhétorique du M5S sur l’environnement, les nouvelles technologies ou la moralisation de la vie publique que le tour de vis sécuritaire, anti-immigrés et anti-islam de la Ligue, alliée en Europe du Front national (FN) français.