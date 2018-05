Évacuation du plus grand campement de migrants de Paris

Plus de mille migrants ont été évacués mercredi lors d’une opération de police visant le plus gros campement de migrants à Paris, en plein débat sur la question très délicate en France de l’accueil des réfugiés. L’évacuation, qui s’est déroulée dans le calme, survient en pleine controverse en France sur un projet de loi « asile-immigration », défendu par le gouvernement pour « maîtriser l’immigration » tout en « facilitant l’intégration », mais qui suscite une vive opposition, jusque dans les rangs du parti présidentiel. Originaires essentiellement du Soudan, de Somalie et d’Érythrée, ces migrants étaient installés depuis plusieurs mois dans des conditions de grande précarité dans des tentes serrées le long d’un canal sous le périphérique parisien. Les autorités ont également annoncé mercredi l’évacuation « dès que possible » des deux autres gros campements installés dans le nord-est de Paris, où vivent quelque 800 personnes.