Espagne: Rajoy dans le pétrin

Madrid — Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, s’est retrouvé isolé vendredi, menacé par une motion de censure de l’opposition socialiste et lâché par ses alliés centristes de Ciudadanos, après la condamnation de son parti conservateur dans un mégaprocès pour corruption. Le Parti socialiste (PSOE), première formation d’opposition, a déposé sa motion dans la matinée pour renverser M. Rajoy et former un gouvernement à sa place. Le vote ne pourra pas avoir lieu avant une semaine. Pour réussir, cette motion devra être votée par 176 députés, une majorité absolue que le PSOE ne pourrait rassembler qu’en s’alliant à la gauche radicale de Podemos, qui lui a garanti son soutien, et aux petits partis nationalistes. Dont les séparatistes catalans contre lesquels le numéro un du PSOE, Pedro Sanchez, a pris position ces derniers mois. « M. Sanchez est prêt à s’allier avec n’importe qui à n’importe quel prix », a immédiatement contré M. Rajoy, au pouvoir depuis fin 2011.