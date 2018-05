Italie: Conte peine à boucler son gouvernement

Rome — Chargé de former le gouvernement italien, Giuseppe Conte peine à boucler la composition de son équipe, qui semblait achopper vendredi sur le titulaire des Finances au milieu d’âpres négociations au sein de l’alliance entre antisystème et extrême droite. L’exercice est compliqué pour ce juriste de 53 ans, absolument novice en politique et inconnu en Italie il y a encore quelques jours, choisi par le M5S et la Ligue parce qu’aucun camp n’acceptait de voir le chef de l’autre diriger le gouvernement. Le nom qui pose problème est celui sur lequel la Ligue insiste pour le portefeuille stratégique de l’Économie et des Finances : Paolo Savona, un ancien ministre de 81 ans, vieux routier des milieux financiers aux positions critiques sur l’évolution de l’UE et sur l’euro.