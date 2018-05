Gouvernement en Italie: le statu quo d’ici mercredi

Photo: Andreas Solaro Agence France-Presse

Rome — Le président italien, Sergio Mattarella, a mené de nouvelles consultations mardi avant de décider s’il nomme Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public, pour diriger un gouvernement populiste que la Commission européenne a d’ores et déjà mis en garde contre les dérapages budgétaires. Rien n’a filtré de ses entretiens et aucune décision n’était attendue avant mercredi. Selon la presse italienne, qui cite des sources proches de la présidence, M. Mattarella a des doutes sur l’autonomie de M. Conte, proposé par le Mouvement 5 étoiles et la Ligue. « Mais hier, il nous l’avait dit, qu’il laisserait passer la journée d’aujourd’hui [mardi], donc ce n’est pas une nouveauté », a déclaré à la presse le chef de file de la Ligue, Matteo Salvini. Plutôt que de décider rapidement, M. Mattarella a préféré consulter les présidents des deux chambres, Roberto Fico (députés) et Elisabetta Alberti Casellati (Sénat).