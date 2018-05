Les élus européens interrogeront Mark Zuckerberg

Bruxelles — Les parlementaires européens questionneront mardi le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, concernant la manière dont la compagnie protège et utilise les données confidentielles de ses utilisateurs.



Le témoignage de M. Zuckerberg à Bruxelles sera retransmis en direct.



Les nouvelles règles européennes de protection des données et de la vie privée entrent en vigueur vendredi.



Elles clarifient les droits de chaque individu concernant les renseignements colligés par les compagnies du monde à des fins publicitaires et autres.



Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’applique à tous les internautes des 28 membres de l’UE, peu importe où se trouve le siège social de la compagnie qui récolte, analyse et utilise les données. Ces règles s’appliqueront donc aussi bien à des géants comme Google et Facebook qu’à de petits joueurs qui n’ont qu’un seul client en Europe.



Les contrevenants seront passibles d’amendes de 20 millions d’euros ou de 4 pour cent de leurs revenus annuels, soit le montant le plus élevé des deux.



Facebook compterait environ 252 millions de membres en Europe.