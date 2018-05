Antisémitisme: Ken Livingstone quitte le Parti travailliste

L’ancien maire de Londres a démissionné lundi du Parti d’opposition travailliste, emporté par les accusations d’antisémitisme qui pèsent sur lui. Ken Livingstone, 72 ans, avait été suspendu du Labour en avril 2016 pour avoir affirmé à la radio qu’Adolf Hitler voulait au départ envoyer les Juifs en Israël et « soutenait le sionisme avant de devenir fou et de tuer six millions de Juifs ». Cette « polémique […] est devenue une distraction de la question centrale actuelle, à savoir comment remplacer le gouvernement conservateur qui supervise la baisse du niveau de vie et la spirale de la pauvreté », a-t-il expliqué dans un communiqué. Les accusations de complaisance avec les propos antisémites de certains de ses membres et responsables locaux sont considérées comme la cause du score moins bon que prévu par le Labour aux élections locales du 3 mai. Réagissant à la démission de son ami proche, Jeremy Corbyn, le leader du parti, s’est dit « triste » mais a estimé que « c’était la bonne chose à faire ».