La Suède se prépare-t-elle à la guerre?

Stockholm — Il parviendra par la poste à tous les foyers suédois : un livret détaille les mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle, dans un contexte tendu entre Russes et Occidentaux.

Où se trouvent les abris ? Quels aliments stocker ? À quelles sources d’information se fier ? Edité à la demande du gouvernement en 13 langues, En cas de crise ou de guerre sera expédié entre le 28 mai et le 3 juin à 4,8 millions de foyers (sur 10 millions de Suédois).

Photo: Pontus Lundahl Agence France-Presse

En vingt pages illustrées, cette courte publication énonce les menaces auxquelles le pays scandinave est exposé : guerre, attentat, cyberattaque, accidents graves ou catastrophes naturelles. La dernière de ce type imprimée à l’initiative des autorités remonte à 1961, en pleine guerre froide.

« Même si la Suède est plus sûre que de nombreux autres pays […], les menaces existent », a expliqué Dan Eliasson, directeur général de l’Agence suédoise de la sécurité civile MSB, lors de la présentation du livret lundi à Stockholm.

La Russie n’est pas citée dans le fascicule, mais les responsables suédois craignent une agression en cas de conflit ouvert avec l’OTAN pour couper la voie maritime à l’Alliance atlantique vers ses membres baltes.

La Suède, qui n’a pas connu de conflit armé sur son territoire depuis plus de deux siècles, ne fait pas partie de l’OTAN, mais souscrit au Partenariat pour la paix lancé en 1994 pour développer la coopération militaire entre l’Alliance atlantique et les pays non membres.

La crainte représentée par la Russie a été ravivée par l’incursion d’un sous-marin non identifié dans l’archipel de Stockholm à l’automne 2014 et plusieurs incursions d’appareils russes dans le ciel suédois.

À la fin de la guerre froide, la Suède avait considérablement réduit ses dépenses militaires, mais l’annexion de la Crimée par Moscou a changé la donne.

Stockholm a annoncé début mars le rétablissement du service militaire dès cet été, sept ans après l’avoir supprimé, et regarni ses forces sur l’île de Gotland, avant-poste exposé en cas de conflit dans la Baltique.

Lundi, le roi, Carl XVI Gustaf, et le premier ministre, Stefan Löfven, ont présidé, à Gotland, à la première création d’un nouveau régiment depuis la Seconde Guerre mondiale, « un signal clair » quant aux priorités stratégiques de Stockholm, selon le ministre de la Défense, Peter Hultqvist.