La fondation Soros annonce qu’elle quittera la Hongrie

La fondation du milliardaire américano-hongrois George Soros, qui finance de nombreuses ONG, a annoncé mardi qu’elle quittera la Hongrie, où elle est présente depuis plusieurs décennies, et qu’elle déménagera ses activités à Berlin en réaction aux politiques « répressives » du gouvernement de Viktor Orban. Depuis plus d’un an et de façon croissante à l’approche des législatives qui se sont déroulées le 8 avril, Viktor Orban a tourné sa vindicte contre M. Soros, qu’il a élevé au rang d’ennemi numéro un du pays. Selon le premier ministre hongrois, George Soros veut inonder la Hongrie et l’Europe d’immigrants et les organisations qu’il finance dans le monde entier, notamment en Europe de l’Est, seraient son bras armé pour atteindre cet objectif.