Catalogne: feu vert à l’élection d’un président séparatiste

Barcelone — La frange radicale des indépendantistes a donné dimanche son feu vert à l’élection à la présidence de la Catalogne d’un candidat séparatiste, ce qui entraînera la levée de la tutelle imposée par l’Espagne à la région depuis sa tentative de sécession. Le petit parti d’extrême gauche Candidature d’unité populaire (CUP) a annoncé que ses quatre députés au Parlement régional s’abstiendraient lors du second vote d’investiture lundi, permettant à Quim Torra, le candidat désigné par l’ex-président Carles Puigdemont, d’être élu à la majorité simple de 66 députés régionaux contre 65. Les 66 voix des deux grands partis indépendantistes — le PDECAT conservateur et la Gauche républicaine catalane (ERC) — n’avaient pas suffi au premier tour samedi, où la majorité absolue de 68 sur 135 était requise. Une fois élu, Quim Torra pourra former son gouvernement, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par Madrid sur cette région de 7,5 millions d’habitants en réponse à une tentative de sécession le 27 octobre dernier.