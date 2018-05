L’Italie sur le point de se doter d’un gouvernement?

Rome — Les tractations entre le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) pour former le premier gouvernement antisystème d’Italie et d’Europe occidentale sont entrées jeudi dans le vif du sujet après le retrait du principal obstacle, Silvio Berlusconi. Les chefs de file des deux formations, qui à elles deux disposent d’une courte majorité au Parlement, Luigi Di Maio (M5S), 31 ans, et Matteo Salvini (Ligue), 45 ans, se sont rencontrés en début de matinée à la Chambre des députés. Dans un communiqué commun, ils ont évoqué « un climat positif pour définir le programme et les priorités du gouvernement », ainsi que « des pas en avant importants » sur la composition de l’équipe.