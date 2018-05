Lancement de la «consultation citoyenne» en ligne sur l’avenir de l’UE

Bruxelles — La Commission européenne a lancé mercredi des « consultations citoyennes » sous forme d’un questionnaire en ligne adressé aux Européens, parallèlement aux consultations dans les États membres organisées à l’initiative de la France pour préparer la « refondation » de l’UE.

« L’enquête que nous lançons aujourd’hui pose la question à tous les Européens : quel avenir voulons-nous pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour notre Union ? Le moment est venu pour les Européens de s’exprimer, haut et fort, sur les questions qui les intéressent et sur ce qu’ils attendent de leurs dirigeants à cet égard », a expliqué le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué.

Le questionnaire a été établi par un « panel citoyen européen » ayant rassemblé le week-end dernier à Bruxelles une centaine de personnes issues de toutes les classes d’âges et de tous les métiers, tirées au sort et censées représenter la diversité des 27 États membres (à l’exception du Royaume-Uni, qui va quitter l’UE).

Ce panel, chargé de formuler douze questions principales qui préoccupent les Européens, a débattu sous les auspices du Comité économique et social européen (CESE), un organe consultatif qui se veut le « représentant de la société civile ». Une « première » transnationale et multilingue dans l’histoire des institutions.

Sans grande surprise, le questionnaire porte sur les sujets d’inquiétude et les attentes des Européens : chômage, crise migratoire et protection des frontières, sécurité, terrorisme et radicalisation, environnement et climat…