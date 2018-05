Et de quatre pour le président russe, Vladimir Poutine

Photo: Alexander Zemlianichenko Pool / Associated Press

Vladimir Poutine a été intronisé pour une quatrième fois à la présidence de la Russie, lundi, lors d’une cérémonie tenue au Grand Palais du Kremlin, à Moscou. Il a promis d’adopter des réformes économiques qui rehausseront le niveau de vie au pays. Il a dit qu’une relance de l’économie russe, dans la foulée d’une récession partiellement associée aux sanctions internationales, sera le but premier de son nouveau mandat de six ans. Aux élections présidentielles en mars, Vladimir Poutine a recueilli près de 77 % des voix exprimées pour hériter dès le premier tour d’un nouveau mandat de six ans à la tête du pays. Il a largement devancé ses adversaires. La candidature de son principal opposant, Alex Navalny, avait toutefois été rejetée. Lorsque l’actuel mandat présidentiel aura pris fin, Vladimir Poutine sera âgé de 72 ans.