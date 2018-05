Fini, l’ETA

Saint-Sébastien — L’organisation séparatiste basque ETA a officiellement annoncé jeudi sa dissolution et la fin de toute activité politique, mettant ainsi un point final à la dernière insurrection armée d’Europe occidentale, qui a fait plus de 800 morts et des milliers de blessés en quatre décennies. Dans une « déclaration finale » datée du 3 mai, l’organisation clandestine dit avoir « démantelé l’ensemble de ses structures » et décidé de « mettre fin à toute activité politique ». Dans un enregistrement audio en ligne sur la plateforme Internet du journal basque Gara, le texte a été lu en différentes langues par un chef historique de l’organisation, José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, en fuite depuis 2002, et l’« etarra » emprisonnée Marixol Iparragirre. L’annonce de la dissolution doit être suivie vendredi d’une « conférence internationale » à Cambo-les-Bains, au Pays basque français, où est notamment attendu l’ancien chef du Sinn Féin irlandais Gerry Adams.