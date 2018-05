Le ministre de la Justice espagnol dans l’embarras

Madrid — Les magistrats espagnols ont réclamé lundi la démission du ministre de la Justice pour avoir mis en doute la compétence d’un des juges qui ont disculpé cinq jeunes accusés de viol, suscitant une vague d’indignation en Espagne. Les juges n’ont retenu contre eux que le chef d’accusation d’« agression sexuelle » et non de viol, après des relations sexuelles non consenties avec une Madrilène de 18 ans à Pampelune en 2016. Ils avaient diffusé la vidéo de leur agression sur les réseaux sociaux. « Les commentaires sur la capacité ou non d’un magistrat sont une imprudence pour qui exerce les fonctions de ministre de la Justice », ont réagi dans un communiqué commun sept associations de juges et de procureurs.