Sous-marin danois: perpétuité pour l’assassin de la journaliste suédoise

Photo: Jens Dresling Ritzau Foto via AP

Copenhague — Peter Madsen, ingénieur danois autodidacte envahi de fantasmes morbides, a été condamné mercredi à la prison à vie pour l’assassinat, précédé de sévices sexuels, de la jeune journaliste suédoise Kim Wall dans son sous-marin privé en août 2017 près de Copenhague. Peter Madsen, 47 ans, a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Kim Wall, 30 ans, ainsi que de lui avoir infligé des mutilations sexuelles et d’avoir démembré et décapité son cadavre avant de le disperser en mer. Il a commis « un meurtre cynique, prémédité, d’une nature particulièrement violente », ont estimé la juge professionnelle et les deux jurés du tribunal de Copenhague. T-shirt sous veste noire, le condamné, qui plaidait la thèse de l’accident, a écouté le verdict debout puis s’est assis près de son avocate commise d’office, manifestement affecté.