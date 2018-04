Le Groenland vote avec l’indépendance en ligne de mire

Photo: Christian Klindt Soelbeck Agence France-Presse

Copenhague — Les Groenlandais votaient mardi pour renouveler le Parlement local, avec l’indépendance en ligne de mire de ce territoire autonome danois riche en ressources naturelles mais sous-exploité, menacé par le réchauffement climatique et les affres sociales de sa population en majorité autochtone. Depuis 2009, le Groenland est très largement indépendant dans sa politique économique tandis que les fonctions régaliennes, comme la monnaie et les politiques étrangère et de défense, restent du ressort de Copenhague. Surtout, le gouvernement danois maintient sous perfusion cette île immense recouverte de glace aux trois quarts, et qui ne compte que 55 000 habitants. Parmi les sept partis en lice, six sont favorables à l’indépendance et certains veulent y accéder dès 2021, anniversaire des 300 ans de l’occupation danoise. D’après les enquêtes d’opinion, Inuit Ataqatigiit (IA), formation indépendantiste gauche-verte, devrait sortir victorieuse des élections à l’Inatsisartut, le Parlement de l’île qui compte 31 sièges.