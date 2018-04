La famille royale s’agrandit!

Photo: Tim Ireland Associated Press

Londres — La duchesse de Cambridge, épouse du prince William, a donné naissance lundi à son troisième enfant, un garçon de 3,8 kg (8 lb et 7 oz). Le bébé est né à 11 h 01 (heure locale), environ cinq heures après que Kate Middleton eut été admise à l’hôpital londonien St. Mary’s. Le garçon, dont le prénom n’a pas encore été annoncé, est le cinquième aspirant au trône britannique derrière son grand-père Charles, son père, William, son frère, George et sa soeur, Charlotte. Combinant modernité et tradition, la naissance a été annoncée sur Twitter par le palais de Kensington, mais aussi affichée sur un chevalet au palais de Buckingham.