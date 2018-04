Karadzic dénonce les «mythes» sur la guerre en Bosnie

La Haye — L’ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a exhorté lundi la justice internationale à casser sa condamnation pour génocide et autres crimes graves. Au premier des deux jours de son procès en appel, le Serbe de 72 ans a dénoncé des « mythes » sur le déplacement des populations sur des bases ethniques. Il affirme au contraire avoir à l’époque oeuvré à la protection des minorités. En 2016, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) l’avait reconnu coupable et condamné à 40 ans de prison pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité pendant le conflit qui a secoué la Bosnie entre 1992 et 1995. Après la mort pendant son procès de l’ancien président serbe Slobodan Milosevic, il est le plus haut responsable à rendre des comptes pour cette guerre qui a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés entre 1992 et 1995. Toujours considéré comme un « héros » par beaucoup des siens, il a fait appel sur 50 points de sa condamnation.