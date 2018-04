Le premier ministre de l’Arménie démissionne après 11 jours de manifestations

L’ancien président arménien Serge Sarkissian, récemment nommé premier ministre, a présenté lundi sa démission, au onzième jour de protestations qui ont mobilisé contre lui des dizaines de milliers de personnes.

« Je quitte le poste de dirigeant du pays », a déclaré Serge Sarkissian dans un communiqué publié sur son site officiel.

[Le chef de la contestation et député] Nikol Pachinian avait raison. Et moi, je me suis trompé.