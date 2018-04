Kate Middleton, l’épouse du prince William, donne naissance à un garçon

Kate, l’épouse du prince William, a donné naissance lundi à un garçon, le troisième enfant du couple, a annoncé le palais de Kensington.



« Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge a accouché sans problème d’un garçon à 11 h 01 » (5 h 01 à Montréal), a annoncé le Palais de Kensington dans un communiqué, précisant que l’enfant et sa mère vont bien. Le bébé, dont le nom sera annoncé « en temps voulu », pèse 3,8 kg.



Cet enfant dispose du titre d’Altesse Royale, et comme son grand frère, de celui de Prince de Cambridge. Il est cinquième dans l’ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère le prince George et sa grande sœur, la princesse Charlotte.



Pour la première fois dans l’histoire de la monarchie britannique, ce prince ne supplante pas sa grande sœur dans l’ordre de succession, suite à une réforme voulue par la reine et qui concerne toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. Cette réforme met fin au droit de primogéniture masculine : c’est désormais l’enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.



Il est le sixième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et du prince Philip, âgé de 96 ans.



Il est né à l'hôpital St Mary’s, tout comme les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans.



Conformément à la tradition, la naissance sera annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée sur un chevalet doré placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham. Modernité oblige, le palais a déjà publié l’information sur Twitter.





L’ordre de succession au trône britannique 1. le prince Charles, prince de Galles

Né en 1948, fils aîné de la reine Elizabeth II



2. le prince William, duc de Cambridge

Né en 1982, fils aîné du prince Charles



3. le prince George de Cambridge

Né en 2013, fils aîné du prince William



4. la princesse Charlotte de Cambridge

Née en 2015, fille cadette du prince William



5. le troisième enfant et deuxième fils du prince William

Né lundi 23 avril 2018



6. le prince Harry de Galles

Né en 1984, fils cadet du prince Charles



7. le prince Andrew, duc de York

Né en 1960, deuxième fils de la reine Elizabeth II



8. la princesse Beatrice d’York

Née en 1988, fille aînée du prince Andrew



9. la princesse Eugenie d’York

Née en 1990, fille cadette du prince Andrew



10. le prince Edward, comte de Wessex

Né en 1964, troisième fils de la reine Elizabeth II



11. James, vicomte Severn

Né en 2007, fils du prince Edward



12. Lady Louise Windsor

Née en 2003, fille du prince Edward



13. la princesse Anne, princesse royale

Née en 1950, fille de la reine Elizabeth II



14. Peter Phillips

Né en 1977, fils de la princesse Anne



15. Savannah Phillips

Née en 2010, fille aînée de Peter Phillips



16. Elizabeth Phillips

Née en 2012, fille cadette de Peter Phillips



17. Zara Tindall

Née en 1981, fille de la princesse Anne



18. Mia Tindall

Née en 2014, fille de Zara Tindall