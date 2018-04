Le climat social se crispe en France

Paris — Le climat social en France s’est crispé mercredi avec l’occupation de la prestigieuse école Sciences Po Paris par des étudiants mécontents d’une réforme, qui s’ajoute aux tensions croissantes dans certaines universités et à la grève du rail. Ce creuset de l’élite qu’est Sciences Po Paris a notamment formé le président Emmanuel Macron. Près d’un an après son élection, le chef de l’État est aussi dans le collimateur des cheminots, dont certains l’ont sifflé mercredi lors d’un déplacement dans l’Est. Quatre universités sur environ 70 sont toujours totalement bloquées et 11 autres sites perturbés (sur environ 400) par des étudiants opposés à la loi réformant l’accès à l’université, accusée d’instaurer une « sélection » déguisée. Mercredi, la justice a ordonné l’évacuation de l’Université Paul-Valéry à Montpellier, bloquée depuis mi-février.