Les affrontements continuent à Notre-Dame-des-Landes

Un rassemblement pacifique de soutien à des occupants expulsés de terrains dans la zone de Notre-Dame-des-Landes, en France, a donné lieu à des incidents dimanche entre manifestants et forces de l’ordre. Depuis lundi dernier et près de trois mois après l’abandon d’un projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a déclenché lundi une opération pour expulser des militants qui occupent depuis plusieurs années la « zone d’aménagement différé » (ZAD), qu’ils ont rebaptisée « zone à défendre ». En trois jours, 29 squats ont été détruits. Trois manifestants ont été arrêtés selon les autorités et trois policiers ont été blessés, dont l’un hospitalisé. Depuis jeudi, les opérations de déblaiement et de maintien de l’ordre se poursuivent, au rythme des affrontements avec les soutiens aux « zadistes » de plus en plus nombreux. L’État français a appelé les occupants de la ZAD, expulsés ou non, à régulariser leur situation avant le 23 avril en déclarant leur nom, leur projet agricole et les parcelles concernées.