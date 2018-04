Nouvelle accusation de viol contre Tariq Ramadan

Genève — L’intellectuel musulman Tariq Ramadan fait face à une nouvelle accusation de viol, en Suisse, rapporte la Tribune de Genève. Une Suissesse, dont l’identité n’a pas été révélée, demande à la justice helvétique de poursuivre M. Ramadan, 55 ans, pour l’avoir violée et retenue contre son gré pendant plusieurs heures dans une chambre d’hôtel de Genève en 2008. Cette femme convertie à l’islam a indiqué dans son témoignage qu’elle avait à l’époque des difficultés familiales, et avait cherché le soutien moral de ce professeur, selon le journal. Citoyen suisse et égyptien, M. Ramadan a été inculpé en février à Paris pour viol et viol sur personne vulnérable, et placé en détention. Il nie toutes ces accusations.