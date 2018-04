Russie: la justice ordonne le blocage de Telegram après un long bras de fer

La justice russe a ordonné vendredi le blocage de la messagerie cryptée Telegram en Russie tant qu’elle ne fournira pas aux services spéciaux les moyens de lire les messages des utilisateurs de l’application qui a dénoncé une « guerre contre le progrès et la liberté ».

L’application aux 200 millions d’utilisateurs dans le monde, dont les cofondateurs sont d’origine russe, est connue pour offrir une confidentialité élevée et refuse depuis des mois de se plier aux sommations des autorités russes, dans un contexte de pression croissante sur l’Internet russe ces dernières années.

Dans un tribunal de Moscou, la juge Ioulia Smolina a ordonné le blocage de la messagerie sur son territoire jusqu’à ce qu’elle remplisse « l’obligation de donner aux services de sécurité les informations nécessaires pour décoder des messages électroniques écrits, transmis, reçus » par ses utilisateurs.

L’agence de régulation Roskomnadzor, qui avait saisi la justice, avait prévenu jeudi que la décision serait mise en application « immédiatement » une fois la décision rendue.

L’audience a eu lieu en l’absence de représentants de Telegram, qui avaient expliqué ne pas vouloir participer à une « farce ».

L’avocat de la messagerie Pavel Tchikov a dénoncé une décision qui « démontre une nouvelle fois que la justice sert fidèlement les intérêts du pouvoir, sans se préoccuper de préserver un semblant d’apparence ».

Ce jugement « rapproche la Russie de pays où la haine triomphe, où l’on coupe des têtes et on fait la guerre contre le progrès et la liberté », a-t-il ajouté sur son compte Telegram.

Le 20 mars, Roskomnadzor avait donné 15 jours à Telegram pour fournir ses clés de cryptage.

« Les menaces de bloquer Telegram s’il ne fournit pas les données personnelles de ses utilisateurs n’auront pas de résultat. Telegram défendra la liberté et la confidentialité », avait alors réagi sur Twitter Pavel Dourov, cofondateur de Telegram.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.