Catalogne: Jordi Sanchez reste en prison

Madrid — La Cour suprême espagnole a maintenu jeudi en prison Jordi Sanchez, candidat indépendantiste à la présidence de la Catalogne, alors que le bras de fer se poursuit en Espagne et à l’étranger entre l’État espagnol et les séparatistes. Jordi Sanchez, ancien président de l’association indépendantiste Assemblée nationale catalane (ANC) placé en détention provisoire pour son rôle dans la tentative avortée de sécession d’octobre, s’était déjà porté candidat à la présidence en mars, et la Cour suprême avait refusé de le libérer. Élu député lors des élections régionales du 21 décembre, M. Sanchez a dans l’intervalle saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies en se plaignant d’une violation de ses droits politiques. Le juge Pablo Llarena a expliqué, pour motiver sa décision, qu’il disposait d’éléments en vertu desquels « l’éventuel mandat » de M. Sanchez en tant que président catalan pourrait « s’orienter dans le sens d’une rupture de l’ordre constitutionnel ».