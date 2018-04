L’avocat de Trump dans la mire du FBI

Photo: Drew Angerer / Getty Images / Agence France-Presse

Washington — Des agents de la police fédérale américaine (FBI) ont mené une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen, l’avocat personnel du président Donald Trump. L’avocat de M. Cohen, Stephen Ryan, a dévoilé la nouvelle dans un communiqué publié lundi. Il précise que les perquisitions ont été effectuées par le bureau du procureur du district sud de New York, mais qu’elles sont liées « en partie » à l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle de 2016. M. Ryan indique que les agents ont saisi des « communications protégées entre un avocat et son client », mais il n’a pas donné de détails sur le contenu de ces conversations. Michael Cohen est l’avocat personnel de Donald Trump depuis longtemps. Il s’est fait récemment critiquer pour avoir versé 130 000 $ US à l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels, qui dit avoir eu une relation extraconjugale avec le président dans les années 2000.