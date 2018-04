France: échauffourées à Notre-Dame-des-Landes

Des affrontements ont éclaté lundi matin lors d’une vaste opération d’expulsions par la police d’occupants illégaux à Notre-Dame-des-Landes, dans l’ouest de la France, près de trois mois après l’abandon d’un projet d’aéroport. Plusieurs centaines de policiers ont été déployés. Ils ont tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles et de cocktails Molotov, ont constaté des journalistes de l’AFP. Un des occupants, qui aurait blessé un policier à l’oeil, a été arrêté, a-t-on indiqué de sources proches du dossier. L’intervention s’est concentrée sur une route qui avait été obstruée depuis plus de cinq ans, érigée en symbole du « retour à l’État de droit » par le gouvernement. L’opération policière vise à déloger « une centaine » de personnes, et sera maintenue « tant qu’il sera nécessaire », a précisé à la radio Europe 1 le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, ajoutant qu’une « quarantaine d’“édifices” doivent être démantelés ».