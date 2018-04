L’offensive de séduction se poursuit

En pleine offensive de séduction des Occidentaux, le puissant prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, est arrivé discrètement en France dimanche pour une visite de trois jours, afin de vanter ses réformes et de resserrer les liens avec la capitale française. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette visite fait suite à une tournée de plus de deux semaines aux États-Unis. Le programme officiel de l’escale parisienne est toutefois plus modeste, aucune signature de contrat mirifique n’étant prévue à l’horaire.